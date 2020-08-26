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26 августа 20°C
Жизнь

В минприроды назвали причины «охотничьей» очереди в Барнауле

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края отреагировало на появившееся в сети видео, на кадры которого попала огромная очередь за разрешениями на охоту. Власти назвали несколько причин такой ситуации и предложили варианты решения.

Очередь за разрешениями на охоту в Барнауле.
Очередь за разрешениями на охоту в Барнауле.
Скриншот видео instagram.com/barnaul.insta/

Причинами столпотворения в минприроды считают отмену весенней охоты 2020 года в связи с пандемией, ограничения на туристические полеты за границу в период отпусков («поэтому люди торопятся отдохнуть доступным способом») и то, что в структуре ведомства нет выделенного штата сотрудников, занимающихся исключительно сезонной выдачей таких разрешений.

Разрешения на пернатую дичь минприроды края выдает с 10 августа. Кроме центрального офиса в Барнауле его получить можно во всех районах края через госохотинспекторов.

Очередь по электронным услугам продвигается значительно быстрее, отмечают власти. К 17:00 все обратившиеся через портал Госуслуг охотники ушли с разрешениями на руках, но таких было немного.

Чтобы решить возникшую проблему в охотуправлении решили сократить время приема одного посетителя до 10 минут (по регламенту — 20 минут). Также в ведомстве говорят, что получить разрешение в самом управлении охотхозяйства не быстрее, чем в отделе по месту жительства.

«Прием граждан внутри здания организован с соблюдением масочного режима, социальной дистанции. Для заполнения бланка заявления выделен отдельный бокс. На прилегающей уличной территории руководство минприроды лично призывает охотников к соблюдению правил общественного поведения в период пандемии», — подчеркнули в ведомстве.

За 15 дней работы выдано более 40 тыс. разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях и в угодьях охотпользователей. Всего в крае зарегистрировано более 68 тыс. охотников. За аналогичный период 2019 года выдали порядка 30 тыс. разрешений.

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