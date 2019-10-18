В Минприроды прокомменировали сообщения о «нелегальных кречетах», подаренных Путиным

Кречеты, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным, легально перевезены в Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщили в Минприроды РФ.

Российский лидер в Саудовской Аравии подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Путин, король Сальман и подарок монарху - охотничий кречет Альфа pic.twitter.com/O6lofL4qbk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

А во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), преподнес в качестве подарка белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Но в социальных сетях появились сообщения о том, что подаренные кречеты выведены нелегально и привезены в ОАЭ незаконно.

«Птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. На них есть паспорта, есть необходимые документы. Научные сотрудники «Соколиного центра «Камчатка» действительно участвовали в судьбе птиц, сопровождали процесс. Непосредственно дом на Камчатке для «Соколиного центра» планируется открыть в 2021 году. Предварительные отборы места, встречи с экспертным сообществом, изучение мировых практик и опыта проведены. Пока же место появления на свет в паспорте указано Российско-киргизский питомник «Мураз». Все документы переданы вместе с подарками», — сообщили в пресс-службе Минприроды.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов собираются инвестировать в создание центра репродукции редких исчезающих соколиных на Камчатке и помочь России в восстановление популяции соколов, пишет mail.ru. Однако, ряд орнитологов высказали сомнения в том, что создание центра поможет восстановлению популяции кречетов.