В Минтруде рассказали, какая зарплата ожидает тех, кто работает 24 июня и 1 июля

«За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — привели комментарий Минтруда в «Российской газете».
24 июня будет нерабочим днем из-за проведения парада Победы. При этом за работником сохранится выплата зарплаты за этот день. Однако она будет выплачена в обычной размере, а не в двойном. Если человек вынужден работать в силу обстоятельств в этот день, то ему будет так же выплачена зарплата в обычной размере, пишет News.ru. Такой порядок оплаты труда связан с тем, что 24 июня не является официальным установленным нерабочим днем или выходным.
При этом 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию — россиянам, которые вынуждены выйти на работу, выплатят повышенную зарплату.
Дело в том, что 1 июля — день всенародного голосования. Поэтому он приравнивается к праздничным дням и оплата за выход на работу 1 июля оплачивается в двойном размере.