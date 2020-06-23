В Минтруде рассказали, какая зарплата ожидает тех, кто работает 24 июня и 1 июля

В Министерстве труда и социальной защиты РФ объяснили, будут ли выплачивать повышенную зарплату работающим 24 июня, в день Парада Победы.

«За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — привели комментарий Минтруда в «Российской газете».

24 июня будет нерабочим днем из-за проведения парада Победы. При этом за работником сохранится выплата зарплаты за этот день. Однако она будет выплачена в обычной размере, а не в двойном. Если человек вынужден работать в силу обстоятельств в этот день, то ему будет так же выплачена зарплата в обычной размере, пишет News.ru. Такой порядок оплаты труда связан с тем, что 24 июня не является официальным установленным нерабочим днем или выходным.

При этом 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию — россиянам, которые вынуждены выйти на работу, выплатят повышенную зарплату.

Дело в том, что 1 июля — день всенародного голосования. Поэтому он приравнивается к праздничным дням и оплата за выход на работу 1 июля оплачивается в двойном размере.