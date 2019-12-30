В Минтруде рассказали, кто с 1 января получит солидную прибавку к пенсии

В России с 1 января 2020 года пенсионеры, у которых есть степень доктора наук и одновременно звание профессора, смогут получить солидную прибавку к пенсии, сообщили в Минтруда РФ.

«Данным пенсионерам нужно обратиться в региональное отделение пенсионных органов по месту жительства», — сообщает Primpress. При этом точный размер прибавки не уточняется.

Условия для перерасчета

Для перерасчета пенсии должны быть соблюдены определенные условия. В частности, пенсионерам придется отказаться от любых подработок. В том числе помехой может стать статус индивидуального предпринимателя (ИП) и любая деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.

Ранее стало известно, что в России пенсия может стать неприкосновенной для взыскания долгов. Соответствующее предложение рассматривает профильная комиссия при правительстве РФ.

При этом в законопроекте есть определенные исключения. Так, долги по ЖКХ, материальный ущерб после совершения преступления, административные и судебные штрафы все равно должны погашаться за счет пенсионных выплат, напоминает агентство Nation News.