Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июля 22°C
Коронавирус
Жизнь

В минздраве рассказали, хватит ли коек в стремительно заполняющихся алтайских ковид-госпиталях

Ковид-госпитали в Алтайском крае, по данным на 13 июля, загружены на 76%. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, будет ли разворачиваться дополнительная госпитальная база и на сколько хватит средств защиты для медиков.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Прирост более 200 заболевших ежедневно — это серьезная нагрузка для больниц, отметил Попов. Изначально планировалось развернуть в крае 1159 коек, но уже на первом этапе распространения коронавируса специализированных мест в больницах было больше — 1179.

На утро 13 июля их уже 2170.

За последнюю неделю минздрав развернул более 200 коек. Это связано с тем, что идет прирост не бессимптомными пациентами, как ранее, а больными с признаками ковидных пневмоний, сказал министр.

За предыдущие сутки в крае провели 170 КТ, из них выявили 89 пневмоний.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5.
Дмитрий Лямзин

Если ситуация продолжит ухудшаться, то планируется развернуть дополнительные места. В частности, в резерве находится центр травматологии и ортопедии, где все готово для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Всего в ковидных госпиталях в Алтайском крае, по последним данным, находится 1140 человек.

Для медработников в крае есть более 170 тысяч комплектов индивидуальной защиты, подчеркнул Дмитрий Попов. Ежесуточно расходуется более 1,5 тысяч комплектов. По 2 тысячи СИЗов ежедневно будет поступать в край вплоть до августа, уверят чиновник.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость