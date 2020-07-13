В минздраве рассказали, хватит ли коек в стремительно заполняющихся алтайских ковид-госпиталях

Ковид-госпитали в Алтайском крае, по данным на 13 июля, загружены на 76%. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, будет ли разворачиваться дополнительная госпитальная база и на сколько хватит средств защиты для медиков.

Прирост более 200 заболевших ежедневно — это серьезная нагрузка для больниц, отметил Попов. Изначально планировалось развернуть в крае 1159 коек, но уже на первом этапе распространения коронавируса специализированных мест в больницах было больше — 1179.

На утро 13 июля их уже 2170.

За последнюю неделю минздрав развернул более 200 коек. Это связано с тем, что идет прирост не бессимптомными пациентами, как ранее, а больными с признаками ковидных пневмоний, сказал министр.

За предыдущие сутки в крае провели 170 КТ, из них выявили 89 пневмоний.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Если ситуация продолжит ухудшаться, то планируется развернуть дополнительные места. В частности, в резерве находится центр травматологии и ортопедии, где все готово для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Всего в ковидных госпиталях в Алтайском крае, по последним данным, находится 1140 человек.

Для медработников в крае есть более 170 тысяч комплектов индивидуальной защиты, подчеркнул Дмитрий Попов. Ежесуточно расходуется более 1,5 тысяч комплектов. По 2 тысячи СИЗов ежедневно будет поступать в край вплоть до августа, уверят чиновник.