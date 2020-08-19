В морге российской больницы «воскресла» пенсионерка

81-летнюю пациентку оперировали по окнологии. 40 минут после хирургического вмешательства женщину реанимировали, но ни пульса, ни дыхания не было. Медики решили перевести пенсионерку в морг.
Утром санитарка обнаружила женщину бродящей по моргу в простыне. Девушка-реаниматолог, которая тщетно пыталась привести в чувства пожилую пациентку, несколько раз теряла сознание, узнав, что та «воскресла», отмечает телеканал.
По правилам, после констатации смерти тело должно было находиться в операционной не меньше двух часов. Главного врача больницы уже отстранили от работы.
Пенсионерку перевели в другую больницу, спустя несколько дней она скончалась.