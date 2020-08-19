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19 августа
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Жизнь

В морге российской больницы «воскресла» пенсионерка

Пенсионерке из села Горшечное Курской области сделали операцию, но из наркоза она не вышла. Врачи посчитали пациентку мертвой и отправили в морг, где на утро она очнулась, сообщает НТВ.

Морг.
Морг.
СС0

81-летнюю пациентку оперировали по окнологии. 40 минут после хирургического вмешательства женщину реанимировали, но ни пульса, ни дыхания не было. Медики решили перевести пенсионерку в морг.

Утром санитарка обнаружила женщину бродящей по моргу в простыне. Девушка-реаниматолог, которая тщетно пыталась привести в чувства пожилую пациентку, несколько раз теряла сознание, узнав, что та «воскресла», отмечает телеканал.

По правилам, после констатации смерти тело должно было находиться в операционной не меньше двух часов. Главного врача больницы уже отстранили от работы.

Пенсионерку перевели в другую больницу, спустя несколько дней она скончалась.

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