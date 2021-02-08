В «морской телятине» нашли вещество, убивающее коронавирус

В тунце содержатся вещества, которые способны вести борьбу с SARS-CoV-2 — такому выводу пришли ученые из колледжа пищевых наук и инженерии Бохайского университета в Поднебесной.

Специалисты изучили 142 пептида, содержащихся в мышечных волокнах белого тунца, и установили, что один из пептидов обладает мощным угнетающим действием в отношении COVID, но при этом он имеет низкую токсичность из-за своего природного происхождения.

Исследователи уверены — новые данные помогут создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить легкие пациентов с коронавирусом и ускорить выздоровление, пишет «Росбалт». Добавку также можно будет применять профилактически.

Статья опубликована на Science Direct.

Французы называют тунца «морской телятиной» — из-за нехарактерного для рыбы вкуса. Морская рыба семейства скумбриевых.