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Жизнь

В московском метро нашли двойника Зеленского и сняли его на видео

Большую популярность в российских СМИ получил невероятно похожий на украинского президента Владимира Зеленского мужчина, которого сфотографировали в московском метро.

Владимир Зеленский мчится сквозь фонтан.
Владимир Зеленский мчится сквозь фонтан.
Скриншот видео Общественное ТВ Донбасса

Выяснилось, что мужчина — житель Узбекистана Умид, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина работает в автосервисе — маляром в кузовном цехе.

Еще в 2016 году многие сравнивали его с Зеленским, пишет «Московский комсомолец». Когда приехал в Москву на заработки, коллеги по работе тоже стали сравнивать с известным украинцем. В это время Зеленский уже стал президентом. Тогда Умида и стали называть Димой Зеленским.

Умид в молодые годы очень любил юмор и комедии. Как и все простые люди, хочет счастья, пишет mail.ru. В Москве он находится вместе с женой и детьми. Не против получения российского гражданства.

Когда в сети появилось фото уставшего Умида в метро, его перепостил телеведущий Владимир Соловьев, пошутив, что Зеленский начал реализовывать свой «секретный план».

Комментаторы стали шутить: «Это в Киеве двойник, а в Москве — настоящий».

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