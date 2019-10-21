В московском метро нашли двойника Зеленского и сняли его на видео

Выяснилось, что мужчина — житель Узбекистана Умид, сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина работает в автосервисе — маляром в кузовном цехе.
"Меня зовут Умид": нашли "двойника" Зеленского pic.twitter.com/0XpwQXGjC1— ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) October 19, 2019
Еще в 2016 году многие сравнивали его с Зеленским, пишет «Московский комсомолец». Когда приехал в Москву на заработки, коллеги по работе тоже стали сравнивать с известным украинцем. В это время Зеленский уже стал президентом. Тогда Умида и стали называть Димой Зеленским.
Умид в молодые годы очень любил юмор и комедии. Как и все простые люди, хочет счастья, пишет mail.ru. В Москве он находится вместе с женой и детьми. Не против получения российского гражданства.
Когда в сети появилось фото уставшего Умида в метро, его перепостил телеведущий Владимир Соловьев, пошутив, что Зеленский начал реализовывать свой «секретный план».
Комментаторы стали шутить: «Это в Киеве двойник, а в Москве — настоящий».