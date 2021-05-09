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Жизнь

В московском параде Победы примут участие три уникальных казака-буддиста

В Москве 9 мая по Красной площади пройдут исповедующие буддизм казаки — в составе парадного расчета Всевеликого войска Донского, сообщает РИА «Новости».

Парад Победы в Москве. 2019 год.
Парад Победы в Москве. 2019 год.
kremlin.ru

Калмыцких казаков проводили и благословили в центральном хуруле — буддийском храме.

«В Центральном хуруле Калмыкии прошли торжественные проводы трех казаков, которые будут участвовать в параде Победы в составе парадного расчета Всевеликого войска Донского. Мы их благословили, согласно древней традиции», — рассказал Йонтен-гелюнг, старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни».

Он подчеркнул, что казаки-буддисты — это не новое явление, и до революции у калмыков было много казаков.

На Дону калмыки появились в конце в конце XVI — начале XVII века. Позже калмыки Нижнего Поволжья и казаки Войска Донского подписали договор о вхождении калмыков в состав Донского казачества.

В 1942 году оборону на Дону в составе 51-й армии держала 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия.

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