В Московском зоопарке проснулись еноты

Они начали пробуждаться еще некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать, рассказали в Московском зоопарке.

Сразу после выхода из зимнего сна зоологи предлагали зверушкам скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение.

За состоянием енотов и вольера постоянно следили. Вся группа животных хорошо перенесла зимний сон, а сейчас они возвращаются к обычному уровню активности.

С приходом весны еноты полностью оживились. Сейчас они активно набирают вес и заново осваивают вольер.

«Будем надеяться, что наша полосатая группа отлично встретит новый сезон, с удовольствием проведет лето и спокойно уляжется в следующий зимний сон», — добавили в зоопарке.

Ранее медвежата осваивали вольер в барнаульском зоопарке.