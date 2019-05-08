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Жизнь

В московской больнице умер автор «Крылатых качелей»

В Москве на 86-м году жизни умер композитор Евгений Крылатов, сообщает ТАСС.

Свеча.
Свеча.
СС0

«Отец скончался в больнице от двусторонней пневмонии», — сообщила его дочь Мария Крылатова.

Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва (Пермский край), пишет ura.ru.

Автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. В частности, он написал музыку к фильмам «Приключения электроника», «Чародеи», мультфильмам «Умка» и «Каникулы в Простоквашино». Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.

Особенной любовью у слушателей пользуется песня «Крылатые качели» (поэт Юрий Энтин).

Евгений Крылатов — лауреат Государственной премии СССР, премии президента РФ.

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