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Жизнь

В Москве арестовали девушку, обвинившую художника Никаса Сафронова в изнасиловании

Таганский суд Москвы на два месяца арестовал модель Марину Рудницкую, которую подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова 500 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Никас Сафронов: "Искусство - это труд, глаза и профессионализм".
Никас Сафронов: "Искусство - это труд, глаза и профессионализм".
Анна Зайкова

Подругу модели Татьяну Морозову отправили под домашний арест на тот же срок.

По сообщению агенства, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании и пригрозила художнику, что расскажет всю «правду» в одном из шоу на федеральном канале. Через свою подругу-посредника она потребовала за молчание около 500 тыс. рублей.

Сафронов, уверенный в своей невиновности, обратился в правоохранительные органы. Рудницкую и Морозову сотрудники полиции поймали с поличным во время передачи денег.

Девушкам инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). По статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Согласно предварительной информации, женщины по аналогичным схемам «валили» (по их собственному выражению) известных людей, вымогая у них деньги, пишет «Российская газета».

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