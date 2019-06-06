В Москве ежегодно собирают будущих командиров энергоотрядов со всей России

Будущий энергетик Сергей Коваленко представил Алтайский край на ежегодной Школе командиров студенческих отрядов электросетевого комплекса страны. В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» он возглавит Энергоотряд-2019.

Напомним, что получить практические навыки в энергоотряде готовятся 46 студентов профильных факультетов Алтайского технического университета, Рубцовского индустриального института и Алтайского государственного аграрного университета. Многие из них — энергоотрядовцы со стажем. Опыт работы в энергоотряде стал для ребят не только полезным, но и запоминающимся событием.

И сам Сергей в отряде не новичок. А после подготовки в «Школе командиров» вообще чувствует себя уверенно. Такая подготовка в преддверии стройотрядовского сезона стала для ПАО «Россети» уже традицией. В Москве собирают будущих командиров со всей территории России.

Узнал много полезного не только о принципах управления коллективом, но и о выбранной профессии. Очень сильное впечатление осталось от посещения подстанции 500 кВ «Очаково» и от экскурсии в ситуационный центр «Россетей». Можно сказать, увидел энергетику будущего, — поделился Сергей Коваленко.

С июля бойцы энергоотряда во главе с Сергеем Коваленко приступают к работе на объектах крупнейшей электросетевой компании региона. Помощников и будущих коллег ждут во всех районах электрических сетей «Алтайэнерго».