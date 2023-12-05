В Москве мужчина умер, выталкивая машину жены из сугроба

У 78-летнего москвича случился приступ от перенапряжения.

SHOT сообщил, что трагедия произошла в Тверском районе столицы. Его супруга попросила подтолкнуть автомобиль на выезде из двора, там мужчину настиг приступ эпилепсии.

Обеспокоенная жена вызвала скорую помощь и попыталась оказать супругу помощь самостоятельно, но не удалось. Мужчина скончался до приезда врачей.

Точная причина смерти устанавливается, но известно, что москвич недавно перенес ковид, что могло негативно сказаться на его здоровье.

Ранее мы сообщали о том, что на пересечении улиц Барнаула массово столкнулись автомобили.