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Жизнь

В Москве нашли кладбище грузовиков Почты России

В Москве обнаружили сотни брошенных под открытым небом фургонов «Почты России», — сообщает Мослента.

В Москве нашли кладбище грузовиков Почты России.
В Москве нашли кладбище грузовиков Почты России.
moslenta.ru

Автор фотографий рассказал, что автомобильное кладбище заметил совершенно случайно во время поездки на наземном метро.

Оказалось, что на заднем дворе одного из филиалов «Почты России» организовали стоянку для вышедших из эксплуатации грузовиков.

«В основном, на этой стоянке представлены модели фирмы Mercedes-Benz. Возможно, у „Почты“ с ними был какой-то контракт на закупку автотранспорта. Машины все открыты, можно залезть в любую и посидеть внутри», — пишет автор в своей публикации.

Мужчина также предполагает, что грузовики стоят на этом месте уже не первый год, потому что внутри машин образовался толстый слой пыли. В некоторых местах салон даже покрылся мхом и плесенью.

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