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Жизнь

В Москве не от коронавируса умер известный в стране актер Михаил Кокшенов

5 июня на 84-м году жизни скончался российский актер Михаил Кокшенов. Об этом на своей странице в Facebook заявила поэтесса Любовь Воропаева. «Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — цитирует ее слова ИА REGNUM.

Свеча.
Свеча.
CC0

В последние месяцы актер проходил лечение в одном из подмосковных реабилитационных центров. В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт.

Что известно об актере

Народный артист России Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Женя, Женечка и „Катюша“», «Даурия», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Михаил Кокшенов.
Михаил Кокшенов.
СС0

Кокшенов говорил, что дураков играть намного сложнее, чем умных. Такое амплуа — вне политики, вне возраста, оно вечное, здесь даже можно заподозрить некий расчет.

Друзья всегда отмечали математический склад ума, практический подход и смекалку артиста, сообщает сайт телеканала «Звезда».

В отличие от своих персонажей, которые редко нравились женщинам, Кокшенов был трижды женат.

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