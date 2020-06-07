В Москве не от коронавируса умер известный в стране актер Михаил Кокшенов

В последние месяцы актер проходил лечение в одном из подмосковных реабилитационных центров. В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт.
Что известно об актере
Народный артист России Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Женя, Женечка и „Катюша“», «Даурия», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
Кокшенов говорил, что дураков играть намного сложнее, чем умных. Такое амплуа — вне политики, вне возраста, оно вечное, здесь даже можно заподозрить некий расчет.
Друзья всегда отмечали математический склад ума, практический подход и смекалку артиста, сообщает сайт телеканала «Звезда».
В отличие от своих персонажей, которые редко нравились женщинам, Кокшенов был трижды женат.