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Жизнь

В Москве от коронавируса скончались два пожилых человека

25 марта в Москве от пневмании скончались два пациента 88 и 73 лет. У них был положительный тест на коронавирус, пишут «Известия».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Помимо пневмании, у пациентов наблюдались сопутствующие патологии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предписал людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.

Штрафы и пени за просрочку оплаты ЖКХ отменены, а всем пенсионерам в столице выплатят по 4 тыс.рублей.

По данным на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 460 тыс. случаев заболевания коронавирусом, почти 21 тыс. человек скончались, вылечились более 113 тыс. пациентов.

В России выявлено 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились.

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