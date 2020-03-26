В Москве от коронавируса скончались два пожилых человека

Помимо пневмании, у пациентов наблюдались сопутствующие патологии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предписал людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.
Штрафы и пени за просрочку оплаты ЖКХ отменены, а всем пенсионерам в столице выплатят по 4 тыс.рублей.
По данным на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 460 тыс. случаев заболевания коронавирусом, почти 21 тыс. человек скончались, вылечились более 113 тыс. пациентов.
В России выявлено 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились.