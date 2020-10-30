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31 октября
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Жизнь

В Москве от коронавируса скончался всемирно известный дирижер Александр Ведерников

Александр Ведерников.
Александр Ведерников.
Сайт Михайловского театра.

Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер в Москве в возрасте 56 лет. Печальное известие сообщила пресс-служба тетра. Причиной смерти выдающегося музыканта стал коронавирус. О дате похорон пока не сообщается.

«Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира — это невосполнимая утрата. И именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность коронавируса», — рассказал пресс-службе Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра.

Классическая музыка.
Классическая музыка.
pixabay.com.

ТАСС, со ссылкой на гендиректор Большого театра Владимира Урина, поясняет, что дирижер умер в 52-й московской больнице. У него было зафиксировано стопроцентное поражение легких, и диагностирован коронавирус.

О музыканте

Александр Ведерников родился в Москве 11 января 1964 года. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского и ее аспирантуру. Был главным дирижером Датской королевской оперы с сентября 2018 года, а затем главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге с февраля 2019 года.

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