В Москве от коронавируса скончался всемирно известный дирижер Александр Ведерников

Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер в Москве в возрасте 56 лет. Печальное известие сообщила пресс-служба тетра. Причиной смерти выдающегося музыканта стал коронавирус. О дате похорон пока не сообщается.

«Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира — это невосполнимая утрата. И именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность коронавируса», — рассказал пресс-службе Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра.