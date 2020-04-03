В Москве подали в суд на мэрию с требованием признать режим изоляции незаконным

Режим самоизоляции в Москве введен незаконно, поскольку у мэров нет полномочий на для таких распоряжений. Так считает москвич Дмитрий Кисиев, подавший иск к правительству Москвы, пишут «Ведомости».

Кисиев требует признать недействующим указ мэра, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. В частности заявитель оспаривает п 9.3 указа, которым Собянин обязал граждан не покидать места проживания, за исключением экстренных случаев.

В иске говорится, что у мэра Москвы не было полномочий для того, чтобы принимать такое распоряжение — ведь оно ограничивает конституционное право на свободу передвижения, а это может быть сделано только в силу федерального закона и исключительно в трех случаях:

при введении карантина на основании предложения главного государственного санитарного врача,

при введении чрезвычайного положения

при введении военного положения.

Ни одно из этих трех условий не было выполнено.

Аналогичный иск подан муниципальным депутатом Денисом Шендеровичем. К нему присоединились еще 20 жителей разных районов Москвы.

Один из заявителей, активист Алексей Обухов говорит, что нынешний режим самоизоляции — вне юридического поля. Но цель иска — не столько отмена борьбы с вирусом, сколько попытка напомнить государству, что у него есть обязанности перед собственными гражданами.

Президент намеренно и демонстративно устраняется от принятия решения о чрезвычайной ситуации (ЧС), хотя совершенно очевидно, что ситуация затрагивает интересы большей части населения, считает активист.

Между тем режим чрезвычайной ситуации подразумевает не только ограничение прав, но также, по мнению Обухова, поддержку людей и бизнеса.