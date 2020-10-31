В Москве появится еще один железнодорожный вокзал

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
«Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал. Он строится на базе ТПУ „Черкизово“, будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать 3-й путь на МЦК», — отметил Бочкарев.
Известно, что будущий вокзал частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4.
Также заместитель мэра добавил, что в данный момент ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.