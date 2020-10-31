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Жизнь

В Москве появится еще один железнодорожный вокзал

Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал, — сообщает ТАСС.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал. Он строится на базе ТПУ „Черкизово“, будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать 3-й путь на МЦК», — отметил Бочкарев.

Известно, что будущий вокзал частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4.

Также заместитель мэра добавил, что в данный момент ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.

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