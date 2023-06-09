В Москве предложили сократить время отключения горячей воды до трех дней

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает уменьшить период отключения горячей воды в летний сезон в столице России.

Он написал Иреку Файзуллину, министру строительства и ЖКХ РФ. В письме вице-спикер от ЛДПР просил уточнить, есть ли какие-либо ограничения, которые не позволят уменьшить срок отключения горячей воды до трех дней.

Чернышов уверен, что 10 дней – это слишком большой срок для современных городов. По его мнению, изменения должны начаться в Москве, а затем прийти во все регионы страны.