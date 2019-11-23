В Москве пропал известный барнаульский фотохудожник

Известного журналиста и фотографа Александра Волобуева начали разыскивать друзья и коллеги. Он не вернулся из Москвы, где проходил съезд фотохудожников.

Новость об этом сообщил в паблике «ВКонтакте» журналист и политолог Михаил Гундарин:

Друзья! Помогите найти человека! Не вернулся из Москвы со Съезда Союза Фотохудожников Александр Волобуев. Любая информация и репост!!!

Был в Москве 16 ноября, 17 ноября должен был улететь домой, в Барнаул. Не улетел, телефон вне доступа.

Аналогичная информация размещена на сайте фотохудожников России. Авторы поста просят сообщить, когда кто-либо видел последний раз Александра Волобуева, во что он был одет, куда поехал.

Александр Волобуев — один из наиболее известных фотографов Алтайского края. Является членом союза фотохудожников России с 1990 года, победитель многих конкурсов. Сотрудничал со многими российскими издательствами, в том числе с ИД «Алтапресс».

Его фотоработами проиллюстрирована, к примеру, недавно вышедшая книга рассказов Василия Шукшина, приуроченная к 90-летию со дня рождения писателя. А одна из его самых запомнившихся выставок — «Кислород Пикета. Сростки — навсегда».