В Москве проведут бизнес-форум для тех, кто зарабатывает на приметах и суевериях

Необычное деловое мероприятие — Форум паранормального бизнеса — пройдет в Москве 19 мая под патронажем Агентства инноваций города. Так столица готовится к Дню российского предпринимательства.

Название делового мероприятия — «Бизнес за гранью». Его участники с полной серьезностью готовы обсуждать на престижной деловой площадке развитие в стране так называемого рынка паранормальных услуг.

В частности, речь идет о необычном росте популярности в России приложений и IT-инструментов, связанных с предсказательными практиками. Эксперты также разберут популярные приметы и суеверия про финансовое благополучие и успех Mystery Tech.

Организаторы подчеркивают, что форум будет интересен руководителям компаний, чей бизнес связан с необычными явлениями или построен на основании нестандартных бизнес-стратегий. К участию также приглашаются ученые и аналитики в области психологии ведения бизнеса. А также просто все желающие, кто хочет лучше разобраться в устройстве «паранормального рынка».