В Москве раскупают древесно-цитрусовый парфюм, посвященный президенту Путину

Мужскому аромату парфюмеры присвоили название Number one, а женской версии Russian woman. На флаконах парфюма выгравирован профиль главы государства и российский герб.
Как рассказал РИА Новости продавец-консультант, это лимитированный выпуск. По его словам, ароматами интересуются и покупают его.
В продаже появились духи, посвящённые Владимиру Путину https://t.co/NWa4PlhW4Z #Путин pic.twitter.com/44u9IMsfW9— Телеканал 360° (@360tv) 7 января 2016 г.
Мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными. За 19 тысяч рублей можно будет приобрести бутылек парфюма 100 мл в подарочной деревянной коробке, простой флакон можно купить за 10 тысяч рублей.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что, выпуск духов с именем главы государства «никем не одобрялся».