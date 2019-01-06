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Жизнь
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В Москве раскупают древесно-цитрусовый парфюм, посвященный президенту Путину

В Москве началась продажа мужских и женских духов, на создание которых парфюмеров вдохновил президент России Владимир Путин. Между тем в Кремле напомнили, что никто не давал разрешение на использование имени главы государства в коммерческих целях, передает UraNews.

Туалетная вода. Парфюм.
Туалетная вода. Парфюм.
Открытые источники в Интернете

Мужскому аромату парфюмеры присвоили название Number one, а женской версии Russian woman. На флаконах парфюма выгравирован профиль главы государства и российский герб.

Как рассказал РИА Новости продавец-консультант, это лимитированный выпуск. По его словам, ароматами интересуются и покупают его.

Мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными. За 19 тысяч рублей можно будет приобрести бутылек парфюма 100 мл в подарочной деревянной коробке, простой флакон можно купить за 10 тысяч рублей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что, выпуск духов с именем главы государства «никем не одобрялся».

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