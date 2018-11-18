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Жизнь
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В Москве скончался исполнитель песни «Плачет девушка в автомате»

17 ноября в московской квартире умер певец Евгений Осин. Тело обнаружила его сестра.

Евгений Осин.
Евгений Осин.
Facebook, Евгений Осин - официальное сообщество.

Евгений Осин родился в 1964 году в Москве. Карьеру музыканта он начал в конце 1980-х, пишет РБК.

Всероссийская известность пришла к Осину в начале 1990-х, когда он спел свои главные хиты: «Плачет девушка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо». Позже участвовал в таких телевизионных проектах, как «Старые песни о главном».

Осин страдал от алкогольной зависимости. Всю неделю перед смертью артист позволял себе употребление спиртных напитков, несмотря на ослабленное здоровье, сообщает «Пятый канал».

В последнее время Евгений Осин неоднократно оказывался в больнице по разным причинам. Только за 2018 год музыкант несколько раз попадал в ДТП, пропадал без вести.

Похороны музыканта состоятся 20 ноября на Троекуровском кладбище. Финансовой частью займется продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

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