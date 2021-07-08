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Жизнь

В Москве скончался известный композитор, автор многих мюзиклов

Скончался народный артист России, композитор Михаил Глуз. Об этом сообщается на сайте московского театра «Ленком Марка Захарова» в четверг, 8 июля.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

«Сегодня пришло печальное известие — не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза», — говорится в публикации, которую цитирует Lenta.ru.

Деятель культуры умер на 70-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Михаил Глуз родился 19 сентября 1951 года в селе Оноры Сахалинской области. С 1966-го по 1970 год учился в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении. Обучение продолжил в Российской академии музыки имени Гнесиных, которую окончил в 1975 году.

Глуз был автором таких мюзиклов, как «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и других постановок. Он был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра.

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