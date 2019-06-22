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Жизнь

В Москве срочно доставили в больницу актрису Лидию Федосееву-Шукшину

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в срочном порядке доставлена в одну из московских клиник. Об этом рассказывает «Эко Москвы» со ссылкой на информацию, которую дала дочь актрисы Ольга журналисту Интерфакса.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
https://www.instagram.com/p/BwzLjUaA2sL/

80-летняя актриса почувствовала себя плохо в ночь на 22 июня — ей вызвали «скорую». «У нее было два нехороших приступа», сказала ее дочь.

Медики приехали оперативно и решили, что актрису надо экстренно госпитализировать. Сейчас ей стало лучше, рассказал «РИА Новости» пиар-директор ее супруга Бари Алибасова.

Напомним, ранее 71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. И Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что собирается привлечь к суду производителя средства для очистки труб, которым отравился ее супруг.

Она рассчитывала таким способом заставить производителя изменить упаковку и, таким образом, спасти жизни людей, говорила она.

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