В Москве студентам медвузов будут платить по 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных клиниках

Московские больницы, в которых лечатся пациенты с Covid-19, начали принимать на работу студентов старших курсов медицинских вузов. Им предлагают зарплату более 100 тыс. рублей, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.