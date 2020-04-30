Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Москве студентам медвузов будут платить по 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных клиниках

Московские больницы, в которых лечатся пациенты с Covid-19, начали принимать на работу студентов старших курсов медицинских вузов. Им предлагают зарплату более 100 тыс. рублей, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Больницы обеспечат студентов средствами защиты и бесплатным питанием.

Студентам предстоит пройти обучение по работе с коронавирусом на сайте непрерывного медицинского образования Минздрава России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина направить студентов старших курсов медицинских вузов на практику для борьбы с коронавирусом, пишет polit.ru.

«Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой — бессмысленно. Я прошу дать поручение подготовить к понедельнику приказ министерству здравоохранения и министерству образования о направлении на практику студентов четвертого и пятого курсов», — заявил Собянин.

Он считает, что это поможет студентам увидеть «настоящую медицину».

Алтайские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость