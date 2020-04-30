В Москве студентам медвузов будут платить по 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных клиниках

Больницы обеспечат студентов средствами защиты и бесплатным питанием.
Студентам предстоит пройти обучение по работе с коронавирусом на сайте непрерывного медицинского образования Минздрава России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина направить студентов старших курсов медицинских вузов на практику для борьбы с коронавирусом, пишет polit.ru.
«Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой — бессмысленно. Я прошу дать поручение подготовить к понедельнику приказ министерству здравоохранения и министерству образования о направлении на практику студентов четвертого и пятого курсов», — заявил Собянин.
Он считает, что это поможет студентам увидеть «настоящую медицину».
Алтайские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы.