В Москве умер 56-летний врач, заразившийся Covid-19

Старинский работал урологом в госпитале ветеранов войн № 3 — 6 апреля мэр Москвы Собянин открыл в нем коронавирусный стационар.
Издание ссылается на информацию от медсестер, которые работали со Старинским. Они утверждают, что к приему пациентов с коронавирусом госпиталь был не готов.
По словам медсестер, к настоящему моменту коронавирус подтвержден у 64 сотрудников больницы, пишет polit.ru.
16 апреля в горбольнице Ульяновска умер рентгенолог Владимир Фиошин — у него также подтвердился COVID-19, пишет «КП». Первый тест на коронавирус был отрицательным. А вот второй инфекцию подтвердил.