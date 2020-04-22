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Жизнь

В Москве умер 56-летний врач, заразившийся Covid-19

В Москве от коронавируса Covid-19 умер 56-летний врач Максим Старинский, сообщает The Moscow Times.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Старинский работал урологом в госпитале ветеранов войн № 3 — 6 апреля мэр Москвы Собянин открыл в нем коронавирусный стационар.

Издание ссылается на информацию от медсестер, которые работали со Старинским. Они утверждают, что к приему пациентов с коронавирусом госпиталь был не готов.

По словам медсестер, к настоящему моменту коронавирус подтвержден у 64 сотрудников больницы, пишет polit.ru.

16 апреля в горбольнице Ульяновска умер рентгенолог Владимир Фиошин — у него также подтвердился COVID-19, пишет «КП». Первый тест на коронавирус был отрицательным. А вот второй инфекцию подтвердил.

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