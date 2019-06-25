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26 июня
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Жизнь

В Москве умерла народная артистка РСФСР Алла Покровская

В Москве на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, сообщает РИА Новости.

Свеча.
Свеча.
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Актриса снялась в десятках фильмов, в числе которых «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многие другие.

Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.

В кино Алла Покровская дебютировала в 1965 году в фильме «Строится мост».

Алла Покровская — народная артистка РСФСР (1985).

Награждена орденами Дружбы (1998) и Почета (2008).

Лауреат премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика. За воспитание нового поколения актеров» (1998), пишет mail.ru. Дважды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004).

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