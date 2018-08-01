В начале августа в Алтайском крае будет жарко и ветрено

В среду, 1 августа, в Алтайском крае прогнозируют +5…+10 градусов ночью, днем +21…+26 градусов. Во второй половине дня возможен дождь, грозы в отдельных районах. В Барнауле будет без осадков, температура +22…+24.
В четверг, 2 августа, ночью будет от +9 до +14 градусов, днем +20…+25 градусов, в отдельных районах дождь и гроза. В Барнауле будет временами дождь, возможна гроза, температура +10…+12 ночью, +21…+23 днем.
В пятницу, 3 августа, в крае будет +7…+12 ночью, +22…+27 днем. В отдельных районах дожди, грозы, в утренние часы местами туман. В Барнауле преимущественно без осадков, ночью +8…+10, днем +23…+25.