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9 августа
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В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость

В барнаульском Нагорном парке заметили старые надгробия, которые валялись на земле. Также неподалеку лежала кость, сообщил altapress.ru Александр, житель города.

В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость.
В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость.
Александр для altapress.ru.

Мужчина пишет, что одно из дореволюционных надгробий было разломано на две части. Оно лежало рядом с дорожкой недалеко от храма

На первой плите написано: «Екатерина Павловна Колокольникова, скончавшаяся 2-го августа 1902 года на 52-м году». На второй выбита эпитафия.

В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость.
В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость.
Александр для altapress.ru.

Второе надгробие стоит у входа в храм, справа от двери. Александр предполагает, что плиту используют в качестве декоративного украшения. На камне написано, что он принадлежал Льву Платонову. Барнаулец опасается, что после завершения работ ценные камни могут выбросить.

В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость.
В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость.
Александр для altapress.ru.

Также в Нагорном парке Александр нашел кость, предположительно, человеческую. Скорее всего, ее выкопали при сооружении дорожек.

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