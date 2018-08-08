В барнаульском Нагорном парке заметили старые надгробия, которые валялись на земле. Также неподалеку лежала кость, сообщил altapress.ru Александр, житель города.

Мужчина пишет, что одно из дореволюционных надгробий было разломано на две части. Оно лежало рядом с дорожкой недалеко от храма

На первой плите написано: «Екатерина Павловна Колокольникова, скончавшаяся 2-го августа 1902 года на 52-м году». На второй выбита эпитафия.

В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость. Александр для altapress.ru.

Второе надгробие стоит у входа в храм, справа от двери. Александр предполагает, что плиту используют в качестве декоративного украшения. На камне написано, что он принадлежал Льву Платонову. Барнаулец опасается, что после завершения работ ценные камни могут выбросить.

В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость. Александр для altapress.ru.

Также в Нагорном парке Александр нашел кость, предположительно, человеческую. Скорее всего, ее выкопали при сооружении дорожек.