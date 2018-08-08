В Нагорном парке нашли сломанное дореволюционное надгробие и кость.

Мужчина пишет, что одно из дореволюционных надгробий было разломано на две части. Оно лежало рядом с дорожкой недалеко от храма
На первой плите написано: «Екатерина Павловна Колокольникова, скончавшаяся 2-го августа 1902 года на 52-м году». На второй выбита эпитафия.
Второе надгробие стоит у входа в храм, справа от двери. Александр предполагает, что плиту используют в качестве декоративного украшения. На камне написано, что он принадлежал Льву Платонову. Барнаулец опасается, что после завершения работ ценные камни могут выбросить.
Также в Нагорном парке Александр нашел кость, предположительно, человеческую. Скорее всего, ее выкопали при сооружении дорожек.