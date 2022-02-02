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Жизнь

В NASA назвали дату затопления МКС в Тихом океане

Международную космическую станцию (МКС) планируют свести с орбиты в январе 2031 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на планы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

В NASA планируют перейти от эксплуатации МКС к использованию коммерческих станций на низкой околоземной орбите.

«Миссия NASA на МКС ежегодно проводит анализ своей программы и бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года, сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 года, в нее также включены логистические расходы», — говорится в плане.

Согласно докладу, МКС сведут с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты.

После того как станет возможным сведение станции, включат двигатели на пристыкованных к ней кораблях, после чего конструкцию затопят на «Кладбище космических кораблей» в южной части Тихого океана.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что США обратились к России с просьбой просчитать варианты сведения станции с орбиты.

По словам Соловьева, российский сегмент МКС в полтора раза переработал свой ресурс.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

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