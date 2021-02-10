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Жизнь

В насилии над подполковником обвинили сибирячку, защитившую старушку от полицейского

Новосибирский СК предъявил обвинение местной жительнице Дарье Горбылевой, защищавшей от полицейского пожилую участницу акции обманутых дольщиков, сообщает «Сибирь.Реалии».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как пояснила Горбылева, уголовное дело возбудили якобы по факту нападения на подполковника полиции (ст.318 ч.1 УК РФ). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения стал конфликт, произошедший 12 декабря 2020 года между подполковником и жителями Новосибирска, вышедшими на одиночные пикеты обманутых дольщиков.

По словам Горбылевой, полицейские начали применять силу к пикетчикам. Тогда одна пожилая женщина сняла с полицейского маску со словами «дай хоть на лицо твое посмотреть».

«Винтившим оказался подполковник полиции, от действий старушки он буквально озверел и помчался на нее с таким выражением лица — думали, сейчас затопчет пенсионерку. Ближе всего к ней стояла я, остановила его, отвлекла внимание на себя. Не хватала, просто встала перед бабушкой. За это мне вменяют насилие к подполковнику», — рассказала Горбылева.

Как обманывали дольщиков &quot;Барнаулстроя&quot;.
Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя».
Анна Зайкова.

Примечательно, что в первом рапорте полицейский написал о том, что женщина ударила его кулаком, а во втором — нанесла ему «многочисленные побои».

«Я сняла свои побои, и направила на него встречное заявление о превышении полномочий», — добавила Горбылева, не уточнив, как дело движется в этом направлении.

Согласно обвинительному заключению, Горбылева «желала наступления общественно-опасных последствий в виде причинения физической боли» подполковнику.

При этом женщина отрицает какой-либо умысел в своих действиях. По ее словам, желание защитить пожилую женщину было инстинктивным.

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