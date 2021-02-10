В насилии над подполковником обвинили сибирячку, защитившую старушку от полицейского

Как пояснила Горбылева, уголовное дело возбудили якобы по факту нападения на подполковника полиции (ст.318 ч.1 УК РФ). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения стал конфликт, произошедший 12 декабря 2020 года между подполковником и жителями Новосибирска, вышедшими на одиночные пикеты обманутых дольщиков.

По словам Горбылевой, полицейские начали применять силу к пикетчикам. Тогда одна пожилая женщина сняла с полицейского маску со словами «дай хоть на лицо твое посмотреть».

«Винтившим оказался подполковник полиции, от действий старушки он буквально озверел и помчался на нее с таким выражением лица — думали, сейчас затопчет пенсионерку. Ближе всего к ней стояла я, остановила его, отвлекла внимание на себя. Не хватала, просто встала перед бабушкой. За это мне вменяют насилие к подполковнику», — рассказала Горбылева.

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». Анна Зайкова.

Примечательно, что в первом рапорте полицейский написал о том, что женщина ударила его кулаком, а во втором — нанесла ему «многочисленные побои».

«Я сняла свои побои, и направила на него встречное заявление о превышении полномочий», — добавила Горбылева, не уточнив, как дело движется в этом направлении.

Согласно обвинительному заключению, Горбылева «желала наступления общественно-опасных последствий в виде причинения физической боли» подполковнику.

При этом женщина отрицает какой-либо умысел в своих действиях. По ее словам, желание защитить пожилую женщину было инстинктивным.