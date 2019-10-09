В национальном онкоцентре раскрыли зарплаты медсестер и врачей

Клиника раскрыла суммы вознаграждения.

В центре заявили, что медсестра, рассказавшая о зарплате от 2 до 5 тысяч, распространяет ложную информацию, уменьшая сумму в десятки раз.

Средний медицинский персонал в отделении получает от 39,1 до 124,5 тыс. рублей при средней зарплате 81,8 тыс. рублей, подчеркнули в пресс-центре.

Что касается врачей отделения, то их ежемесячное вознаграждение составляет от 64 до 341,5 тыс. рублей, при среднем заработке 156,4 тыс. рублей.

«Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы <рассказавшей о низкой зарплате>, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию», — цитирует слова представителя центра «Коммерсант».

В клинике уточнили, что готовы опубликовать зарплату конкретной медсестры, если она даст на это согласие.

Центр также прокомментировал информацию о желании медсестер массово уволиться из больницы: «В НИИ детской онкологии и гематологии работает 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры».

Ранее появилась информация, что медсестры планируют массово увольняться из онкоцентра «из-за нищенских зарплат».

До этого в видеообращении сотрудники онкоцентра объявили о намерении массово покинуть клинику — решение связано с деятельностью руководства медучреждения.