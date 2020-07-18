В небе над Барнаулом пролетят уникальные «голуби-марафонцы»

Организовать эту красивую акцию предложила краевая общественная организация «Голубеводы Алтая» (председатель Владимир Криворотов). Идею поддержали региональные ведомства и общественники.
Чтобы выпустить в небо необычных голубей, на Алтай приехали заводчики из Ачинска, Кемерова, Новосибирска, Омска и Тюмени.
В чем особенность этих птиц?
Частью спортивного голубеводства сегодня являются зрелищные состязания, в которых участвуют птицы, преданные своему дому и гнезду, способные в полете к нему преодолевать сотни, а то и тысячи километров.
В истории было время, когда почтовая связь во многом опиралась на голубей. К особой эпохе голубиной почты можно отнести годы Великой Отечественной войны: оперативная информация, полученная благодаря этим птицам, позволяла принимать единственно правильные решения, так что голуби тоже приближали Великую Победу.
Организаторы акции «Голубь Победы» отметили, что она станет продолжением системной работы по развитию голубеводства в Алтайском крае и России, которую проводят в нашем крае.
Организация «Голубеводы Алтая» ведет учебно-исследовательскую работу по голубеводству, проводят экологические и просветительские мероприятия.
Так, уже в этом году Алтайский краевой детский экологический центр стал основным организатором Всероссийского заочного конкурса «Голубь мира», посвященного 75-летию Победы.
Участниками состязания, проходившего под эгидой Федерального детского эколого-биологического центра, стали более 5100 человек из 48 субъектов Российской Федерации.