В небе над Барнаулом пролетят уникальные «голуби-марафонцы»

Организовать эту красивую акцию предложила краевая общественная организация «Голубеводы Алтая» (председатель Владимир Криворотов). Идею поддержали региональные ведомства и общественники.

Чтобы выпустить в небо необычных голубей, на Алтай приехали заводчики из Ачинска, Кемерова, Новосибирска, Омска и Тюмени.

В чем особенность этих птиц?

Частью спортивного голубеводства сегодня являются зрелищные состязания, в которых участвуют птицы, преданные своему дому и гнезду, способные в полете к нему преодолевать сотни, а то и тысячи километров.

В истории было время, когда почтовая связь во многом опиралась на голубей. К особой эпохе голубиной почты можно отнести годы Великой Отечественной войны: оперативная информация, полученная благодаря этим птицам, позволяла принимать единственно правильные решения, так что голуби тоже приближали Великую Победу.