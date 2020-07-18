Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В небе над Барнаулом пролетят уникальные «голуби-марафонцы»

19 июля в 9.00 в Нагорном парке, перед храмом Иоанна Предтечи, голубеводы Сибири выпустят более 100 спортивных голубей, способных преодолевать до 1 тыс. километров.

Голубь.
Голубь.
unsplash.com

Организовать эту красивую акцию предложила краевая общественная организация «Голубеводы Алтая» (председатель Владимир Криворотов). Идею поддержали региональные ведомства и общественники.

Чтобы выпустить в небо необычных голубей, на Алтай приехали заводчики из Ачинска, Кемерова, Новосибирска, Омска и Тюмени.

В чем особенность этих птиц?

Частью спортивного голубеводства сегодня являются зрелищные состязания, в которых участвуют птицы, преданные своему дому и гнезду, способные в полете к нему преодолевать сотни, а то и тысячи километров.

В истории было время, когда почтовая связь во многом опиралась на голубей. К особой эпохе голубиной почты можно отнести годы Великой Отечественной войны: оперативная информация, полученная благодаря этим птицам, позволяла принимать единственно правильные решения, так что голуби тоже приближали Великую Победу.

Организаторы акции «Голубь Победы» отметили, что она станет продолжением системной работы по развитию голубеводства в Алтайском крае и России, которую проводят в нашем крае.

Голубь.
Голубь.
Предоставлено altapress.ru.

Организация «Голубеводы Алтая» ведет учебно-исследовательскую работу по голубеводству, проводят экологические и просветительские мероприятия.

Так, уже в этом году Алтайский краевой детский экологический центр стал основным организатором Всероссийского заочного конкурса «Голубь мира», посвященного 75-летию Победы.

Участниками состязания, проходившего под эгидой Федерального детского эколого-биологического центра, стали более 5100 человек из 48 субъектов Российской Федерации.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость