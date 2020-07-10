В нескольких районах Алтайского края вновь заработали ковид-госпитали

В Змеиногорске запустили работу ковид отделения в районной ЦРБ после вспышки вирусной инфекции в стройотряде. Пока неизвестно, заболели ли студенты COVID-19. Их анализы еще не готовы.
Ночью 10 июля студентов вывезли в обсерваторы на территории Алтайского края. За состоянием их здоровья осуществляется постоянный надзор врачей.
В ковидном госпитале продолжают лечение 14 студентов. Состояние их здоровья — удовлетворительное.
«Сотрудники госпиталя ведут постоянное наблюдение здоровьем пациентов и как только появляются клинические показания, ребят направляют на КТ легких в город Рубцовск. В течение дня таких выездов может быть несколько», — пишет издание.
9 июля глава краевого минздрава Дмитрий Попов сообщил, что в крае дополнительно развернули 246 коек для больных коронавирусом.
В Михайловском и Тальменском районах начали работать два дополнительных ковидных госпиталя (по 20 коек каждый) для пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме.