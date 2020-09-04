В нескольких зоопарках Алтайского края нашли нарушения

В зоопарках не было утвержденных руководителем организации ежегодных планов проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий, дератизации, дезинсекции и уборке помещений, а также кормовых рационов и режимов кормления животных.
Не велись журналы наблюдений за животными и учета уборки, дезинфекции вольеров, не предусмотрены ежемесячные санитарные дни для генеральной уборки и дезинфекции помещений.
На корм нет необходимых документов, а на территории парков нет ветеринарных пунктов.
Какие именно зоопарки проверялись — не сообщается. Известно, что они находятся в Барнауле, Славгороде, Красногорском и Алтайском районах.
По результатам проверок возбудили административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).