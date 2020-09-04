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Жизнь

В нескольких зоопарках Алтайского края нашли нарушения

Специалисты прокуратуры Алтайского края вместе с сотрудниками Россельхознадзора проверили зоопарки и нашли нарушения в нескольких из них.

В зоопарке Славгорода.
В зоопарке Славгорода.
Страница Валерия Кульбиды в ok.ru

В зоопарках не было утвержденных руководителем организации ежегодных планов проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий, дератизации, дезинсекции и уборке помещений, а также кормовых рационов и режимов кормления животных.

Не велись журналы наблюдений за животными и учета уборки, дезинфекции вольеров, не предусмотрены ежемесячные санитарные дни для генеральной уборки и дезинфекции помещений.

На корм нет необходимых документов, а на территории парков нет ветеринарных пунктов.

Какие именно зоопарки проверялись — не сообщается. Известно, что они находятся в Барнауле, Славгороде, Красногорском и Алтайском районах.

По результатам проверок возбудили административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

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