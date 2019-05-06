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Жизнь

В Новгородской области нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

Рядом с деревней Жестяная Горка в Новгородской области нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, пишет Lenta со ссылкой на областной Седком.

Человеческий череп, кости.
Человеческий череп, кости.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Захоронение обнаружено 29 апреля членами новгородской поисковой экспедиции. При раскопках из ямы извлекли пять скелетированных трупов, у троих из которых, предположительно, имеются огнестрельные ранения головы.

Также были обнаружены фрагменты личных вещей и одежды погибших. Рядом с захоронением нашли гильзы от автоматического оружия иностранного производства, говорится в сообщении.

По предварительным данным, мирные жители были расстреляны фашистами во время немецкой оккупации в 1941—1943 годах. В окрестностях могут быть захоронены более трех тысяч мирных жителей, в том числе женщины и дети. Поиски продолжаются.

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