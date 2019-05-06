В Новгородской области нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

Захоронение обнаружено 29 апреля членами новгородской поисковой экспедиции. При раскопках из ямы извлекли пять скелетированных трупов, у троих из которых, предположительно, имеются огнестрельные ранения головы.
Также были обнаружены фрагменты личных вещей и одежды погибших. Рядом с захоронением нашли гильзы от автоматического оружия иностранного производства, говорится в сообщении.
По предварительным данным, мирные жители были расстреляны фашистами во время немецкой оккупации в 1941—1943 годах. В окрестностях могут быть захоронены более трех тысяч мирных жителей, в том числе женщины и дети. Поиски продолжаются.