В Новый год россияне впервые смогут рассмотреть «Иронию судьбы» во всех деталях

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что новая версия «будет отличаться от первоначальной более яркими цветами и четкими деталями». Дата и время показа пока не утверждены, однако телепрограмма в скором времени появится.

Как сообщает РБК, В прошлом году, 31 декабря 2018-го, комедию показывал «Первый канал». Эксклюзивные права на показ «Иронии судьбы» принадлежали ему с 2007 года, и на протяжении 10 лет в последний день уходящего года фильм выходил только в эфире «Первого».

Однако в 2017 году комедию вместо него впервые показала «Россия 1». Тогда «Первый канал» объяснял это распределением пакета известных картин «Мосфильма» между двумя вещателями так: если в один год комедию Рязанова показывает «Россия 1», то два других известных фильма — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — показывает «Первый канал», на следующий год они меняются.



