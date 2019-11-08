В Новый год с подарками от Россельхозбанка

В офисах Банка уже доступны к продаже монеты с символом грядущего Года:
- Год крысы — отражение крысы -20 (Токелау);
- С Новым годом!-19 (Happy New Year) Республика Камерун;
- С Новым годом-19 Республика Гана (Happy New Year) Год выпуска 2019;
- Год Крысы-20 Канада (Year of the Rat);
- Год Мыши-20 Австралия (Year of the Mouse).
Изделия могут стать достойным подарком на предстоящих новогодних праздниках, в дни рождений и как корпоративный презент.
Борис Бабаев,
заместитель директора Алтайского филиала РСХБ:
Спрос на монеты постоянно растет, поэтому их ассортимент расширяется. Сегодня в филиале представлено 167 наименований. Это не только прекрасный подарок к празднику для родных, друзей или партнеров, но и надежная инвестиция. Например, только в октябре Алтайским филиалом РСХБ было продано 722 золотые инвестиционные монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 50 рублей. Отличное инвестиционное вложение на будущее.
Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону:
Справка
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков