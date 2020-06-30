В Новоалтайске открыли большой детский сад

Двухэтажный детский сад-ясли обошелся в 250 млн рублей, из них 170 млн выделены из федерального бюджета. На первом этаже здания разместили пять групп для детей раннего возраста, шесть — для старшей (подготовительной), средней (от четырех до пяти лет) и младшей (от трех до четырех лет) групп. Все они имеют отдельные входы.
Также оборудованы залы для проведения музыкальных и спортивных занятий с необходимым инвентарем, изостудия, кабинеты логопеда, психолога и методиста.
В этом году правительство Алтайского края во главе с Виктором Томенко планирует открыть в регионе 10 детских садов с общей рассчитанной численностью 600 детей. Три из них появятся в Барнауле.
Благодаря этому в крае планируют к 2021 году решить проблему очередности в детские сады по дошкольным и ясельным группам.