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30 июня
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Жизнь

В Новоалтайске открыли большой детский сад

Накануне голосования по поправкам в Конституцию РФ детский сад-ясли «Карусель» открылся в городе-спутнике Барнаула 30 июня. Он рассчитан на 280 детей, сообщает официальный сайт краевого правительства.

Во время открытия детского сада в Новоалтайске краевое правительство представлял министр образования Максим Костенко.
Во время открытия детского сада в Новоалтайске краевое правительство представлял министр образования Максим Костенко.
Официальный сайт правительства Алтайского края.

Двухэтажный детский сад-ясли обошелся в 250 млн рублей, из них 170 млн выделены из федерального бюджета. На первом этаже здания разместили пять групп для детей раннего возраста, шесть — для старшей (подготовительной), средней (от четырех до пяти лет) и младшей (от трех до четырех лет) групп. Все они имеют отдельные входы.

Также оборудованы залы для проведения музыкальных и спортивных занятий с необходимым инвентарем, изостудия, кабинеты логопеда, психолога и методиста.

В этом году правительство Алтайского края во главе с Виктором Томенко планирует открыть в регионе 10 детских садов с общей рассчитанной численностью 600 детей. Три из них появятся в Барнауле.

Благодаря этому в крае планируют к 2021 году решить проблему очередности в детские сады по дошкольным и ясельным группам.

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