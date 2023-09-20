В Новоалтайске открыли вторую супер-библиотеку — с коворкингом, подвесными креслами и даже мангой

Теперь здесь будут очереди — в Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Это второе учреждение нового поколения в городе, созданное в рамках нацпроекта «Культура». Чем оно понравится молодым читателям — расскажем в этом материале.

Новые книги — новые впечатления

Преображенному месту — свежее название. Теперь учреждение на ул. 40 лет ВЛКСМ, 4 все будут знать, как модельную библиотеку-филиал «Своя территория».

В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова.

Здесь провели ремонт и закупили новую дизайнерскую мебель и оборудование. Например, посетители теперь могут сыграть на электропианино, сделать уроки за компьютером, использовать очки дополненной реальности, интерактивную панель, принтеры и многое другое.

В библиотеке изменили зону обслуживания и создали новые пространства для читателей. Появился коворкинг, а читальный зал преобразовали в зал «События плюс творчество».

В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова. В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова. В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова.

Еще одна новинка — зона «Ф-3 — факты, фантастика, фэнтези» с интерактивным оборудованием и новой литературой.

Раньше здесь было ужасное помещение, никак не могли понять, как его использовать и вот такое решение нашли, — говорит директор библиотеки Ольга Чайка.

Только для этого отдела приобрели более 200 энциклопедий, справочников, научно-популярных и художественных изданий.

Всего фонд пополнился на 1,3 тыс. новых книг. Кстати, в библиотеке организовали открытое хранение — это значит, что вся литература доступна для читателей. Практически любой томик можно взять домой.

В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова. В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова. В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова. В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова. В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова. В Новоалтайске торжественно открыли модернизированную библиотеку-филиал № 3 Центральной городской библиотеки. Фото: Екатерина Карзова.

Интересно, что над интерьером работал тот же дизайнер, что оформлял Алтайскую краевую детскую библиотеку. Одно из самых главных и важных достоинств помещения — его стильная система многоуровневого освещения. Теперь можно зачитываться интересными книгами без опаски за зрение.

Цифра: 5 млн рублей из федерального бюджета и 4 млн рублей из городского направили на модернизацию библиотеки.

Образцовая и притягательная

Модернизировалась не только библиотека, но и ее сотрудники. Все они прошли повышение квалификации по программе «Творческие люди» — это обязательное условие проекта. Как рассказывает Ольга Чайка, специалисты прошли обучение заранее, за несколько лет до ремонта.

Библиотека сделана очень качественно, — оценивает модернизацию ВРИО министра культуры Алтайского края Елена Безрукова. — То, что она размещена в жилом доме, в камерном, небольшом пространстве, — повысило сложность задачи. На этих площадях смогли сделать максимум возможного. Казалось бы, Новоалтайск, хрущевка. Но заходишь сюда и попадаешь в очень новое, современное, свежее, интересное место.

Елена Безрукова. Фото: Екатерина Карзова.

Статусу «модельная библиотека», как отметила ВРИО министра, придают значение «образцовая» и «такая, какая должна быть». Ожидается, что такое место привлечет новых читателей.

Микрорайон достаточно большой, растущий, здесь очень много школ, учебных заведений и он активно застраивается. Немало молодых семей, школьников. Мы обслуживаем всех, но позиционируем себя, как библиотека для молодежи, — говорит Ольга Чайка.

Ольга Чайка. Фото: Екатерина Карзова.

Все они смогут приходить на встречи и мастер-классы в новый удобный зал. Теперь необычных и познавательных мероприятий будет больше.

Чтобы привлекать, мы должны создавать события, — уверена директор учреждения. — В ближайшее время проведем ознакомительные квесты по библиотеке.

Цифра: «Своя территория» насчитывает 7,2 тыс. читателей.

Не последняя

Напомним, что Центральная городская библиотека им. Мерзликина стала первой на Алтае, получившей статус «модельной» в рамках нацпроекта «Культура». Ее филиал модернизировали также в результате победы в непростом всероссийском конкурсе.

«Своя территория» — это уже шестая библиотека в регионе, появившаяся в рамках указанного нацпроекта. Кроме того, существует региональная программа «Культура Алтайского края», в рамках которой также открывают и еще будут открывать подобные учреждения.