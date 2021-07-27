В Новокузнецке грабителя магазина для взрослых выгнали с помощью резиновой секс-игрушки

Новокузнецкий продавец секс-шопа не растерялась и прогнала грабителя, вооруженного ножом, с помощью резинового фаллоимитатора, сообщает информационный портал «Кузбасс».

О необычном случае стало известно из социальных сетей. На одной из страничек было опубликовано видео случившегося. На нем видно, что вооруженный ножом мужчина пытается ограбить магазин для взрослых на пр. Металлургов. Однако злоумышленник не учел крутой нрав продавца.

Женщина не пожелала отдавать выручку и дала отпор нападавшему. Для этого она использовала не самый обычный способ. Вооружившись увесистым изделием, она начала бить им грабителя. Мужчина, не ожидавший такого развития событий, ретировался.

Пользователи соцсетей предположили, что видео может быть постановочным. По мнению подписчиков пабликов, случай выглядит через чур смешно.