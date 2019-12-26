В новом кардиоцентре в Бийске будут работать врачи-вахтовики

Новое отделение поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, ведь раньше сложных пациентов госпитализировали в учреждения Барнаула. Открытие такого центра позволит получить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи и оказывать ее в Бийске, уверен Сергей Некрасов, главный врач ЦГБ. В год здесь планируют проводить до 300 экстренных рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Главная особенность нового отделения — рентген-операционная. Она предназначена для оказания помощи помощь пациентам, которые страдают от инфаркта миокарда и от нестабильной стенокардии. Здесь пациента подключат к системе диагностики. Она передает всю информацию в пультовую, где анестезиологи, кардиологи и рентген-хирурги знакомятся с ней и определяются с дальнейшим планом лечения.

Кадровый состав нового отделения уже укомплектован — это медики из Бийска и специалисты из других городов, которые будут работать вахтовым методом. Откуда именно приедут врачи, издание не уточняет. Но руководство настроено вырастить новые кадры. Для этого молодых специалистов будут отправлять на обучение в российские центры.