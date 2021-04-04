В новом соборе Барнаула будет покоиться частица мощей Александра Невского

Новосибирская епархия передала частицу мощей святого благоверного князя Александра Невского для нового собора в Барнауле. Ее получил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Передача мощей Александра Невского с частицей схимнического облачения святого была приурочена к празднованию 800-летия великого князя, пишет Алтайская митрополия.

«Принесение и передача православных святынь состоялась 1 апреля 2021 года в присутствии митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, председателя Миссионерского отдела Новосибирской епархии, настоятеля Александро-Невского собора в Новосибирске протоиерея Александра Новопашина, благочинного Барнаульского городского округа и настоятеля Александро-Невского собора в Барнауле протоиерея Андрея Басова и других», — сообщает епархия.

12 сентября 2021 года в Барнауле пройдет освящение Александро-Невского собора.

Собор достраивается на улице Антона Петрова, за ТЦ «Огни». Здание обещает стать одним из самых больших храмовых комплексов Барнаула, а его купол с крестом входит в тройку самых больших куполов Алтайского края.