В новом учебном году старшеклассникам будут объяснять причины СВО

С сентября 2023 года российским старшеклассникам на уроках истории начнут объяснять, почему началась военная операция. Преподавать будут по новому единому учебнику. Об этом сообщают "Ведомости".

Авторами единого учебника выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Новый учебник «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 года по начало XXI в.

Наибольший интерес представляет последняя глава учебника, которая посвящена событиям, приведшим к конфликту на Украине, и самой спецоперации. В главе 17 параграфов.

Среди параграфов есть «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Новые регионы», «СВО и российское общество» и другие.

Также в новом учебнике расположены карта с новыми территориями, вопросы и задания по главе и отрывки из выступлений президента. После каждого параграфа есть вопросы для подготовки.