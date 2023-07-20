В новом учебном году старшеклассникам будут объяснять причины СВО

Авторами единого учебника выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Новый учебник «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 года по начало XXI в.
Наибольший интерес представляет последняя глава учебника, которая посвящена событиям, приведшим к конфликту на Украине, и самой спецоперации. В главе 17 параграфов.
Среди параграфов есть «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Новые регионы», «СВО и российское общество» и другие.
Также в новом учебнике расположены карта с новыми территориями, вопросы и задания по главе и отрывки из выступлений президента. После каждого параграфа есть вопросы для подготовки.