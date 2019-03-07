В Новороссийске задержали американцев, связанных с мормонами

Решение суда по административным делам о нарушении пограничного режима вынесены в отношении американцев Дэвида Удо Гааги и Коле Дэвича Бродовского.
Ранее Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании двух своих добровольцев в доме собраний в Новороссийске.
Что известно о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
Это религиозная организация, которая относится к ветви мормонизма. Организация основана Джозефом Смитом в 1830 году, ее штаб-квартира располагается городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта. Ее конгрегации (приходы и «малые приходы») и храмы существуют во многих странах мира, в том числе в России.