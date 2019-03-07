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Жизнь

В Новороссийске задержали американцев, связанных с мормонами

В Новороссийске за нарушение пограничного режима задержали двух граждан США, пишет РИА Новости. Эту информацию подтвердили в департаменте информации и печати МИД России. Приморский районный суд Новороссийска уже признал американцев виновными.

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники.
пресс-служба ПУ ФСБ России по РА

Решение суда по административным делам о нарушении пограничного режима вынесены в отношении американцев Дэвида Удо Гааги и Коле Дэвича Бродовского.

Ранее Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании двух своих добровольцев в доме собраний в Новороссийске.

Что известно о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Это религиозная организация, которая относится к ветви мормонизма. Организация основана Джозефом Смитом в 1830 году, ее штаб-квартира располагается городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта. Ее конгрегации (приходы и «малые приходы») и храмы существуют во многих странах мира, в том числе в России.

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