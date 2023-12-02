2 декабря
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Жизнь

В Новосибирск приехал главный Дед Мороз

Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск.

Прибытие поезда Деда Мороза в Барнаул. 2022 год.
Прибытие поезда Деда Мороза в Барнаул. 2022 год.
Анна Зайкова.

Об этом сообщили "В КУРСЕ 22 | Барнаул".

Жители региона расстроены, что праздничный поезд промчался мимо Алтайского края.

Ранее мы сообщали, что поезд Деда Мороза промчится мимо Алтайского края.

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