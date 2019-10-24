В Новосибирске археологи открыли вакансию для кота

Объявление о новой «вакансии» разместил в соцсетях инженер-исследователь НИИ Александр Дудко. Коту-добровольцу обещают «платить» по количеству пойманных мышей.

Археологи планируют экспедицию в Мошковский район. Ближайшим к раскопкам населенным пунктом станет село Сарапулка. Там ученые обнаружили древнюю стоянку. Они нашли фрагменты керамической посуды, датированные приблизительно VII-VIII веком, сообщает «Типичный Новосибирск».

«Порода кота не имеет значения. Главное — чтобы он охранял наш провиант от мышей. Трудовой договор с ним заключать мы не будем, у него же лапки. Но обещаем кормить, беречь и вернуть хозяевам в полной сохранности», — рассказал «Новосибирским новостям» Александр Дудко.